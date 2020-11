L'Excel a muselé le Club de Bruges: "On a fait ce qu'on voulait faire"

Une prise de risque minimale, mais une solidité défensive inédite: les Hurlus se sont arrachés pour aller chercher un point contre le champion en titre.

Après Anderlecht et l'Antwerp, l'Excel Mouscron a, cette fois, tenu tête au Club de Bruges. Au terme d'une partie au cours de laquelle les Brugeois se sont créé très peu de belles occasions. "On voulait être agressif, éviter de les laisser jouer et c'est ce qu'on a réussi à faire", analyse Dimitri Mohamed.

"On a tous tiré dans le même sens"

Car ce n'est effectivement pas par leur inspiration offensive que les Hurlus ont brillé, samedi soir au Canonnier, mais bien par leur organisation et leur solidité défensive. Et tous les Mouscronnois s'y sont mis pour empêcher les Brugeois de trouver le chemin des filets. "On a tous tiré dans le même sens, on a montré que les consignes du coach étaient comprises et on prend un point contre Bruges: c'est bénéfique et positif pour toute l'équipe."

Avec un bilan de quatre points sur six contre les deux équipes brugeoises, l'Excel en profite pour se relancer dans le bas de classement et pour revenir à deux petits points de Waasland-Beveren.