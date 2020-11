Calendrier chargé et occasions à saisir pour les Hurlus en manque de temps de jeu: "Montrer qu'on est là!"

Les matchs s'enchaînent pour l'Excel Mouscron et Jorge Simao a logiquement décidé de faire tourner son effectif, samedi soir contre Bruges, permettant à certains joueurs laissés de côté depuis le début de saison de se mettre en évidence.

Troisième match en six jours: les premiers pas en Pro League du nouveau coach de l’Excel auront été animés et ce n’est pas fini puisque sept match attendent encore les Hurlus avant la trêve.

Jorge Simao a donc décidé de gérer son groupe. S’il avait aligné la même équipe à Genk et au Cercle, samedi soir il a opéré cinq changements dans son onze de base. Dimitri Mohamed en a profité pour gratter sa deuxième titularisation de la saison.

"Montrer de quoi on est capables"

Et il était évidemment satisfait de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. "On va jouer tous les trois jours jusqu’à la fin de l’année et on doit tous être concernés. Pour ceux qui n’étaient pas sur la feuille de match cette semaine, il fallait exploiter cette opportunité. On doit montrer de quoi on est capables et montrer qu'on est là!"

Message reçu pour Dimitri Mohamed, Beni Badibanga, Robbe Quirynen, Deni Hocko et Chalres-Andréas Brym, tous les cinq titulaires pour la première fois sous les ordres de Jorge Simao, samedi soir, et qui ont tous contribué au bon point gratter par les Hurlus contre les champions en titre.