L'Antwerp a évité le piège louvaniste

L'Antwerp s'est imposé contre OHL en clôture de la 14e journée de Pro League ce lundi soir (3-2).

L'Antwerp a débuté la rencontre de la meilleure des manières en menant 2-0 après moins de dix minutes de jeu. Le matricule 1 avait ouvert le score via Batubinsika (5e) avant de doubler la mise grâce à Mbokani (8e), 2-0. Mais OHL est revenu au score. Tout d’abord sur un penalty en deux temps signé Thomas Henry (12e), 2-1. Puis via une réalisation de Sowah (17e), 2-2. Moins de 20 minutes de jeu et déjà quatre buts au Bosuil ce lundi. Le score ne changera en première période malgré la domination anversoise.

Peu avant l'heure de jeu, les troupes d'Ivan Leko reprendront les commandes de la rencontre via un but de Hongla (57e), 3-2. Le score ne bougera plus, l’Antwerp remporte les trois points et grimpe à la 4ème place. OHL reste 9ème.