"Un grand palier franchi par tout le club": les ambitions européennes de l'Antwerp

L'Antwerp n'est plus qu'à quelques encablures d'assurer son avenir européen. Les Anversois seront plus motivés que jamais, "mais le plus dur est toujours de confirmer", prévient Ivan Leko.

Homme du match la semaine dernière en Autriche, Lior Refaelov voit venir avec appétit la rencontre de ce jeudi contre Ludogorets: "On sait qu'on peut s'assurer notre qualification, c'est notre ambition et ce serait un grand palier franchi par tout le club." Mais, et malgré la prestation très convaincante de la semaine dernière contre un concurrent direct, Ivan Leko se veut prudent. "Le plus dur en football est toujours de confirmer", insiste-t-il. Et le coach de l'Antwerp s'attend d'ailleurs à un adversaire particulièrement coriace, même si l'élimination de Ludogorets est déjà actée. "Ils seront super motivés et ils voudront montrer que l'an dernier, ils n'ont pas atteint les seizièmes de finale par hasard." Les Anversois seront prévenus.





