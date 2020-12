La FIFA envisage de revoir la règle du hors-jeu

Depuis l'arrivée de la VAR, certaines situations de hors-jeu font débat. La FIFA veut solutionner le problème.

La FIFA va-t-elle modifier les règles de hors-jeu ? C'est en tout cas le souhait de Gianni Infantino, le président de la FIFA. "La règle du hors-jeu a énormément changé ces dernières années et il est temps de la repenser", a-t-il expliqué.

"Nous cherchons à savoir s'il est possible d'améliorer la règle afin de favoriser un football plus offensif. La question est de savoir s'il serait opportun de donner plus d'avantages aux attaquants afin d'éliminer certaines décisions délicates d'hors-jeu".

Si actuellement aucune proposition claire de modification n'a été proposée, la FIFA semble travailler sur une règle plutôt controversée ces derniers temps notamment suite à l'arrivée de la VAR.