Schalke 04 en eaux troubles

25 matchs d'affilée sans victoire et pas vraiment d'amélioration en vue. Schalke fonce-t-il droit vers la deuxième division ?

Ce colosse du football allemand et club de tradition est en grandes difficultés. Le club en est à 25 matches sans victoire, et la tension est palpable dans l'effectif où Amine Harit et Nabil Bentaleb ont été récemment sanctionnés par le club (discipline), alors que Vedad Ibisevic quittera d'ores et déjà le club en janvier, après une altercation avec l'adjoint Naldo.

Les 'Königsblauen' possèdent la pire défense de Bundesliga (28 buts encaissés) et n'ont inscrit que six buts cette saison (dont une réalisation de Benito Raman).

Un mal qui avait débuté la saison dernière déjà, où l'ancien club de Marc Wilmots avait débuté sa descente aux enfers en janvier, suite à une lourde défaite (5-0) face au Bayern. Depuis, la lanterne rouge actuelle a enchaîné 15 rencontres sans la moindre victoire. Série toujours en cours aujourd'hui.

Il reste désormais cinq rencontres avant la trève. Schalke, lanterne rouge, accueillera le Bayer Leverkusen à 18h, l'occasion de prendre des points mais ce sera très compliqué contre le 4e de Bundesliga, qui visera bien sûr une victoire, synonyme de deuxième place au classement.