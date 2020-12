Mannschaft : Joachim Löw ouvert au retour des "anciens"

L'entraîneur de la Mannschaft vient d'être maintenu à la tête de la sélection par la fédération allemande.

La fin d'un cycle semble actée et la Mannschaft cherche à en débuter un nouveau. Une transition toujours délicate, on le sait, et Joachim Löw en fait l'expérience. Il ne semblait plus faire l'unanimité ces dernières années, tout comme la sélection allemande ne fait plus aussi peur. La tendance a été confirmée avec la claque reçue contre l'Espagne en Ligue des nations (0-6).

Cependant, le coach champion du Monde en 2014 garde la confiance de sa fédération, au moins jusqu'à l'Euro. Ce dernier travaille donc vers cet objectif. Löw avait décidé de se concentrer sur les jeunes et d'écarter plusieurs cadres, ce qui peut expliquer la baisse de son équipe au niveau des résultats et des performances. Cependant, à plusieurs reprise, le manque d'expérience a été flagrant.

Aujourd'hui, l'ancien entraineur de Stuttgart a indiqué être toujours ouvert à un retour des "anciens", avec Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng en ligne de mire : "Actuellement, je n'ai aucune idée de ce que sera la situation en mars", confiait Löw en conférence de presse. "J'espère déjà que les joueurs seront tous en bonne santé. Ensuite, le dernier rendez-vous sera la publication de la liste pour l'Euro. C'est pour cette échéance que nous étudierons chaque option et déciderons du meilleur pour l'équipe."

"J'ai toujours dit que je laisserais du temps aux nouveaux joueurs pour qu'il se développent et prennent leurs marques, et que je ferais le nécessaire s'il manque ceci ou cela", expliquait le technicien, qui pourrait vivre ses derniers mois à la tête de la sélection.