Raul Jimenez est sorti de l'hôpital

Wolverhampton a annoncé une bonne nouvelle ce mardi en fin de journée, Raul Jimenez va mieux. Après avoir été opéré et être resté quelques jours en observation à l'hôpital, le Mexicain a même pu regagner son domicile.

Quant à savoir si le joueur âgé de 29 ans (4 buts en 10 rencontres de Premier League cette saison) pourra bientôt remonter sur un terrain, il faudra encore attendre un certain temps et surtout le feu vert des médecins.

