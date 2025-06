La composition de Rudi Garcia fait débat... Toby Alderweireld s'en mêle

Le sélectionneur Rudi Garcia a décidé de ne pas changer sa défense pour le match contre le Pays de Galles. Un choix surprenant, mais que Toby Alderweireld comprend.

Les Diables Rouges affrontent le Pays de Galles ce lundi soir, pour leur deuxième match de qualification de la Coupe du monde. Lors du premier, ils avaient fait partage 1-1 contre la Macédoine du Nord.

La pression est donc bien présente. Seul le premier du groupe obtiendra un billet direct pour le Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Gagner face aux concurrents directs est donc indispensable.

Le Pays de Galles ne réussit généralement pas aux Diables Rouges, mais c’est leur principal rival dans ce groupe. Pour ce match, Rudi Garcia fait appel à trois nouveaux joueurs.

Hans Vanaken, Nicolas Raskin et Alexis Saelemaekers sortent de l’équipe. Leandro Trossard, Amadou Onana et Youri Tielemans les remplacent. Ce qui frappe surtout, c’est que la défense ne change pas.

Pourtant, c’est justement là que se situent les plus gros problèmes des Diables. Contre la Macédoine du Nord, il y avait souvent des espaces laissés libres et beaucoup d’erreurs individuelles. Malgré cela, Toby Alderweireld soutient les choix du sélectionneur. "Je trouve que c’est bien que Faes et Debast soient maintenus. On ne peut pas changer tout le temps", a-t-il déclaré à VTM.