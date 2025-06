Un ancien de Pro League relance totalement le suspense dans le groupe des Diables Rouges

La Macédoine du Nord a frappé un grand coup dans le groupe J. Grâce à sa victoire 0-1 face au Kazakhstan, elle prend seule la tête du classement.

Les Diables Rouges jouent gros ce lundi soir face au Pays de Galles, dans un match qu’ils doivent absolument gagner. Après le partage 1-1 face à la Macédoine du Nord, cette rencontre devient encore plus importante.

Il est impératif de prendre des points face aux concurrents directs pour la première place. Seul le vainqueur du groupe se qualifiera directement pour la Coupe du monde l’été prochain.

Avant le début des qualifications, le Pays de Galles semblait être l’adversaire le plus dangereux, mais la Macédoine du Nord s’est clairement invitée dans la course. Ce lundi, elle s’est imposée 0-1 face au Kazakhstan et prend provisoirement la tête du groupe J avec huit points.

L’unique but du match a été inscrit par Aleksandar Trajkovski, ancien joueur de Zulte Waregem et du KV Malines. Mais pour rester en tête, la Macédoine du Nord devra espérer un faux pas des Diables Rouges.

Le pays de Galles compte actuellement un point de moins que la Macédoine du Nord. Le Kazakhstan est troisième avec trois points, tandis que le Liechtenstein ferme la marche avec zéro point.