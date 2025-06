Champion sans faire l'unanimité : Roberto Martinez a remporté le "petit" trophée que la Belgique rêverait de soulever

C'est au terme de la séance des tirs au but que le Portugal de Roberto Martinez a décroché, ce dimanche soir, sa deuxième Ligue des Nations. Un trophée souvent décrié... mais que la Belgique rêverait de soulever.

Au Portugal, Roberto Martinez est aussi critiqué qu’il l’était en Belgique : pour son style de jeu jugé peu emballant, ses choix souvent très conservateurs, et des explications parfois difficiles à suivre. En parcourant les réseaux sociaux, on constate rapidement que les supporters portugais éprouvent le même sentiment que les Belges il y a quelques années : celui de voir une génération prometteuse gâchée par un sélectionneur peu audacieux.

Pourtant, ce dimanche soir à l’Allianz Arena de Munich, le Portugal a remporté sa deuxième Ligue des Nations, six ans après la première. Et certains des choix les plus discutés de Roberto Martinez ont clairement pesé dans la balance.

Roberto Martinez a défendu Cristiano Ronaldo... et il a eu raison

C’est le cas notamment de sa décision de maintenir sa confiance à Cristiano Ronaldo. Évoluant en Arabie Saoudite depuis deux ans et demi, le nouveau quadragénaire est parfois critiqué pour son apport au jeu collectif : beaucoup estiment qu’il capte trop l’attention et déséquilibre l’équipe.

Mais le quintuple Ballon d’Or, auteur de 219 sélections et 138 buts en équipe nationale, s’est montré une fois de plus décisif. Il a inscrit huit buts en neuf matchs dans cette Ligue des Nations, dont un en quart de finale contre le Danemark, un autre en demi-finale face à l’Allemagne (but du 1-2), et enfin un but crucial en finale contre l’Espagne, celui de l’égalisation à 2-2.

Au Portugal, une profonde division se dessine. D’un côté, remporter un trophée comme la Ligue des Nations — malgré son statut de compétition mineure — reste un rêve pour de nombreux pays… dont la Belgique. Kevin De Bruyne qualifiait encore cette compétition, en 2022, de "matchs amicaux déguisés", mais il faut être honnête : voir les Diables soulever un trophée international, peu importe lequel, serait un événement historique.

Martinez champion… mais pas unanime au Portugal

De l’autre, beaucoup de Portugais redoutent que cette victoire n’ouvre la voie à une prolongation de contrat pour Roberto Martinez, actuellement lié à la fédération jusqu’en juin 2026. Ils doutent de sa capacité à tirer le meilleur de cette génération dorée, qui compte notamment quatre vainqueurs de la dernière Ligue des Champions avec le PSG.

Cette victoire crée donc une forme de fracture au Portugal. Mais une chose est certaine : Roberto Martinez vient de remporter, avec une autre sélection nationale, un trophée que la Belgique attend toujours. Il devient par ailleurs le premier ancien sélectionneur des Diables à réussir cet exploit à l’étranger.