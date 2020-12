Le dernier onze de la saison européenne du Standard

Le Standard referme la page européenne de sa saison ce soir et espère le faire sur une bonne note.

Pour le neuvième et dernier match du Standard en Coupe d'Europe cette saison, Philippe Montanier a décidé de faire tourner par rapport à l'équipe qui avait fait bonne figure à Glasgow la semaine dernière. Noë Dussenne, suspendu, Maxime Lestienne et Duje Cop sont blessés et Collins Fai est sur le banc. Laurent Jans, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Gojko Cimirot réintègrent donc le onze.

Des changements également dans le chef de Jorge Jesus. Mais Jan Vertonghen affrontera bien le Standard. À la place de Nicola Otamendi, le Diable Rouge aura le Brésilien Jardel à ses côtés. Bourreau des Rouches à l'aller avec un doublé, Pizzi ne débutera pas la rencontre, au contraire de Luca Waldschmidt qui avait inscrit le troisième but portugais à Benfica.