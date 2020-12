Yannick Carrasco encense Diego Simeone : "El Cholo est un coach à part"

De retour en forme du côté de l'Atlético Madrid, Yannick Carrasco a retrouvé Diego Siemone il y a presque un an, un entraîneur "à part" selon lui.

Les deux hommes s'entendent à merveille. Si Diego Simeone a apprécié la prestation de Yannick Carrasco ce mercredi face au RB Salzbourg, l'international belge aime tout autant collaborer avec son entraîneur, comme il l'a confié cette semaine dans des propos accordés à beIN Sports.

En effet, le Diable Rouge s'est exprimé sur le tempérament du technicien argentin et sur les méthodes de ce dernier. "On va dire qu'El Cholo est un coach à part. Il vit son métier à chaque instant sur le terrain, il tire un maximum de ses joueurs. Parfois, c'est un peu fatigant. On sait que c'est pour notre bien, aux entraînements ou en matches, il est toujours sur nous. C'est toujours positif."

Définitivement de retour à l'Atlético Madrid après un an et demi passé en Chine, du côté du Dalian Professional, Yannick Carrasco retrouve son meilleur niveau sous les ordres de celui que l'on surnomme El Cholo. En dépit de quelques blessures qui l'ont ralenti en ce début de saison, l'ancien joueur de l'AS Monaco a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à présent (3 buts, 1 assist).