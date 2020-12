De la déception, mais des enseignements positifs pour le Standard

Philippe Montanier est partagé après le partage du Standard: la déception du partage concédé sur un penalty inexistant, mais la satisfaction d'une prestation aboutie.

Philippe Montanier était un entraîneur légitimement déçu, jeudi soir, à l'issue du partage du Standard contre Benfica. "Je suis satisfait du contenu, mais on est toujours déçu quand on mène et qu'on se fait rejoindre. Benfica méritait de revenir au score, mais j'aurais préféré qu'ils reviennent sur un beau but que sur un penalty donné à l'adversaire", confie-t-il à la RTBF.

"Les penaltys ont pesé lourd"

D'autant qu'il n'y avait aucune faute et "l'arbitre de la rencontre s'est d'ailleurs excusé à l'issue de la rencontre", précise Philippe Montanier. Regrettable pour les Rouches qui en concédé... cinq en six rencontres d'Europa League. Ça fait forcément beaucoup. "Les penaltys ont pesé lourd, même si certains étaient justifiés. Pour espérer un gros résultat, avec des adversaires de ce niveau, il faut des circonstances favorables qu'on a peut-être pas eues", estime Philippe Montanier.

L'état d'esprit

Mais, s'ils sont éliminés, les Rouches ont montré de bonnes choses lors de leurs trois dernières rencontres d'Europa League et ça leur servira ça doit leur servir pour la suite de la saison. Le coach du Standard insiste: "On doit jouer avec cet état d'espritL Celui qu'on a montré aux Rangers et encore jeudi soir. On a retrouvé une âme. Sur la mentalité et l'état d'esprit, c'est le chemin à suivre. On a trouvé ce chemin-là, il ne faut pas s'en écarter."