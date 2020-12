Philippe Clement loue l'un de ses joueurs: "Il a fait d'énormes progrès depuis un an et demi"

Philippe Clement sait que ses hommes ont fait plus que le boulot en s'imposant sur le score de 0-3 à Malines. Il sait aussi que l'un de ses joueurs a été le facteur x de ce duel derrière les anciennes casernes.

Philippe Clement a parfois été dur avec ses ouailles cette saison, mais depuis quelques semaines c'est plutôt la bonne humeur qui prime au Jan Breydel. Entre la prise de pouvoir au classement et la qualification pour le printemps européen, tout va bien pour le champion en titre.

Ce jeudi, à Malines, les Brugeois ont dû être patients avant de voir les filets adverses trembler. "C'est vrai que Mata nous sauve avant l'ouverture du score, mais c'était la seule occasion de Malines", déclare Clement en conférence de presse. "C'est surtout important de ne pas avoir encaissé et je suis aussi heureux de la façon dont nous avons marqué les buts."

Avant la pause, rien n'a cependant été simple pour Bruges. "C'était difficile de percer ce mur dressé devant nous, mais après la pause nous avons haussé le rythme et nous avons eu beaucoup d'occasions. Depuis un an et demi, Diatta a fait énormément de progrès, ses statistiques sont meilleures. Il doit juste apprendre à ne pas dire publiquement que c'est un but contre son camp (rires). Un joueur expérimenté aurait eu un but de plus aujourd'hui".

On le sait, quand Clement a le sourire et plaisante, c'est que tout va bien chez les Gazelles.