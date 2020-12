Le STVV sourit enfin et refile la lanterne rouge à Mouscron

L'Excel est à nouveau sur la dernière marche, mais aura une occasion de répondre dimanche, à Sclessin.

Un bol d’air frais pour le STVV. Pour la troisième rencontre de Peter Maes sur le banc trudonnaire, les Canaris ont renoué avec la victoire! Après trois défaites consécutives et sept matchs sans victoire, le STVV s’est joué du Zulte Waregem de Franky Dury (0-2).

Le premier but de la rencontre est tombé à l’heure de jeu: avec Maxime Caufriez à l’assit et Yuma Suzuki à la conclusion. Cinq minutes plus tard, William Bianda écopait de sa deuxième carte jaune et regagnait les vestiaires. A dix contre onze le Essevée n’a jamais trouvé la parade pour revenir dans la rencontre et Maximiliano Caufriez planté le coup de grâce dans les arrêts de jeu.

Le STVV n’avait plus gagné depuis la réception du Standard, le 25 octobre dernier. Et cette victoire vaut son pesant d’or puisque les Limbourgeois en profitent pour laisser la lanterne rouge a l’Excel Mouscron, qui a le même nombre de points et qui se déplace au Standard. Pierre G.