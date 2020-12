Le Standard chute de nouveau et s'enfonce un peu plus dans la crise

Ce dimanche soir, le Standard de Liège accueillait Mouscron lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League. Enlisé dans la crise, les Rouches étaient dans l'obligation de l'emporter contre les Hurlus.

Ce dimanche, le Standard de Liège devait prendre la mesure de Mouscron et mettre ainsi fin à une longue série noire de six matchs sans victoire en championnat. Afin de prendre les trois points, Philippe Montanier avait décidé de mettre en place une équipe plus offensive en renouant avec un 4-3-3 et délaissant ainsi une défense à 5 décriée ces derniers temps.

Le matricule 16 rentrera plutôt bien dans sa rencontre avec deux tirs cadrés de Lestienne et Raskin captés par Koffi mais verra Obbi Oulare sortir sur blessure et être remplacé par Felipe Avenatti après un peu plus de dix minutes de jeu. L'Uruguayen, sur un centre de Gavory, placera une tête à côté de la cage adverse (20e).

Le round d'observation prendra fin à la demi-heure de jeu avec le premier but de la partie et c'est Mouscron qui ouvrira la marque via Xadas, très bien servi par Faraj (30e), 0-1.

Un brin sonnés par ce premier uppercut hennuyer, les Rouches réagiront timidement face à un adversaire désormais retranché et prêt à profiter d'une contre-attaque. Juste avant la pause, les Liégeois obtiendront deux superbes occasions. Duje Cop aura l'occasion d'égaliser mais ne sera pas assez tranchant devant le but adverse (43e) tandis que Lestienne, à la déviation d'un centre de Raskin, poussera Koffi à la parade (45e).

Au retour des vestiaires, Carcela remplacera Cop. Peu avant l'heure de jeu, Mouscron aura l'occasion de faire le break après une superbe action de Da Costa qui distillera un caviar à Xadas, mais ce dernier placera le cuir juste à côté du poteau droit de Bodart (58e).

Trois minutes plus tard, les Rouches égaliseront via Bokadi suite à un cafouillage dans la surface mouscronnoise mais la joie sera de courte durée pour les locaux puisque le but sera annulé par le VAR.

Les troupes de Philippe Montanier continueront de pousser et auront une nouvelle opportunité avec une tête de Bokadi qui ira se loger dans les mains de Koffi (70e). Lestienne, pourtant seul, manquera ensuite une occasion en or devant le portier hennuyer (73e). Bien organisé et discipliné, Mouscron contiendra ensuite les assauts rouches afin de repartir avec trois points précieux dans son escarcelle. Bodart effectuera même une sortie décisive dans les pieds de Da Costa (89e). Le Standard ne parviendra pas à arracher le partage et s'inclinera donc contre Mouscron (0-1).

Avec cette nouvelle défaite, le Standard de Liège reste bloqué avec 25 points au compteur mais vient surtout d'enregistrer une troisième défaite de suite et un septième match sans victoire en championnat. La crise s'installe pour de bon du côté de Sclessin.