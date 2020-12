Philippe Clement est ravi: "Nous terminons cette superbe année sur une victoire"

Philippe Clement est un coach heureux. L'entraîneur des Champions sait que ses joueurs sont fatigués et voit d'un bon oeil cette petite pause.

Le Club de Bruges s'est finalement largement imposé contre Eupen sur le score de 3-0, une victoire plus difficile qu'il n'y parait pour les hommes d'un Philippe Clement finalement heureux de cette dernière sortie.

"En première période, nous avons eu difficile de trouver les espaces. L'adversaire était bien organisé, même si on a eu beaucoup le ballon. De notre côté, nous avons tout de même gardé notre organisation car il faut l'admettre: Mignolet aurait pu prendre froid tant il a peu vu le ballon".

Après le petit passage aux vestiaires, Bruges a mis la deuxième et a pris l'avantage: "Dès notre première occasion, nous avons marqué le premier but. Nous avons profité que nos adversaires étaient dans notre rectangle pour avoir des espaces, et après ce but nous avons eu plus d'occasions, Eupen devait sortir".

Il temps pour Clement de jeter un oeil sur l'année 2020 qui aura été aussi belle qu'éprouvante: "C'est bien de finir cette année sur une victoire. En 2020, nous avons été champions, nous avons signé une belle campagne en Ligue des Champions. Nous sommes en tête après cette rencontre, c'est une bonne chose. Je suis fier de mes joueurs. Nous avons joué tous les trois jours depuis octobre, ils méritent quelques jours de repos".