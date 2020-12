Les maillots de l'Union et du Lierse ont eu beaucoup de succès

La Pro League a indiqué que la vente aux enchères des maillots des clubs de D1B lors de l'action de Noël avait rapporté 32.000 euros.

La douzième édition de la campagne annuelle de Noël de la Pro league a eu lieu le weekend dernier en D1A et le weekend précédent en D1B. Les maillots de l'Union Saint-Gilloise et du Lierse ont rapporté le plus d'argent avec 5.328 euros pour chaque club. A titre individuel, c'est le maillot du défenseur lierrois Yentl Van Genechten qui a le plus rapporté avec 1.250 euros.

Les recettes de la vente aux enchères des maillots de joueurs de football seront versées à Younited Belgium, anciennement connu sous le nom de Belgian Homeless Cup.