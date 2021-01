Solskjaer est (enfin) heureux

L'entraîneur des Red Devils voit son équipe tourner à plein régime en cette fin de saison.

Les Red Devils restent sur une très bonne série de 9 matchs sans défaite en Premier League (7 victoires, 2 nuls. En conférence de presse, le coach de l'équipe, Ole Gunnar Solskjaer, s'est satisfait de cette bonne passe :

"Je pense que tous mes joueurs ont compris que c'est un grand privilège de faire partie de Manchester United, un club fantastique à l'histoire exceptionnelle. C'est certain, notre état d'esprit est meilleur, plus fort."

Opposé à Aston Villa ce jour, à 21h, en Premier League, le Norvégien a évoqué l'absence pour trois rencontres d'Edinson Cavani, suspendu pour des propos jugés racistes : "On a un effectif costaud, capable de faire face aux blessures et aux suspensions. On est prêts pour tous les matchs."