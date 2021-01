Mitrovic organise une lockdown party au nouvel an et invite un autre ancien Anderlechtois

Le Coronavirus fait son retour en Premier League et c'est le cas à Fulham qui a dû reporter deux rencontres à cause de nombreux cas dans léquipe. Aleksandar Mitrovic, l'ancien attaquant d'Anderlecht, semble ne pas vraiment se rendre compte de la situation.

D'après The Sun, l'attaquant serbe a organisé une fête lors du nouvel an, un autre ancien Anderlechtois en la personne de Milivojevic a aussi participé à cette soirée. Les images qui ont été divulgées montrent que les distances n'ont pas été respectées.

Fulham et Crystal Palace ont ouvert une enquête interne concernant les deux joueurs, car à Londres organiser ce genre de fête était interdit.

🚨 Crystal Palace and Fulham launch investigations over Luka Milivojevic and Aleksandar Mitrovic’s alleged coronavirus breaches at NYD party [The Sun] #CPFC pic.twitter.com/xrOfPJbCoJ