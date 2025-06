Le Standard en invité d'honneur pour le retour de la RAAL : "Nous n'aurions pas pu rêver mieux"

Ce sera une sacrée fête le 26 juillet prochain à l'Easi Arena - le nom du nouveau stade de La Louvière, auquel il va falloir s'habituer. La réception du Standard pour lancer la saison, c'est un cadeau inespéré pour la RAAL !

La RAAL ne pouvait pas espérer mieux. Pour son inauguration en match officiel (après quelques matchs amicaux en préparation), l'Easi Arena va en effet accueillir le Standard de Liège, pour ce qui sera désormais l'un des 4 chocs wallons de la phase classique.

"C'est un club emblématique du football belge, un énorme club. On sait que ça va être incroyable comme premier match officiel dans notre nouveau stade", se réjouit David Verwilghen, directeur sportif de La Louvière au micro de la RTBF. "C'est une grande fête du football et on est très fiers et heureux de pouvoir offrir ça à nos supporters".

Le début de saison de la RAAL offrira d'ailleurs très vite deux "derbys" wallons aux Loups, puisque le 10 août, lors de la 3e journée, les Loups recevront déjà Charleroi. "C'est incroyable. Pour nous, chaque club est un grand club en tant que promus, mais sur les 4 premiers matchs, on a deux derbys : un derby wallon et un derby du Hainaut", exulte Verwilghen.

Et après cela ? Le nouveau stade louviérois continuera son inauguration en grande pompe, puisque ce seront l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges qui viendront à l'Easi Arena. "Si nous avions voulu écrire ce début de saison, nous n'aurions pas mieux fait, je crois", résume David Verwilghen.

Les premiers déplacements des Loups seront à La Gantoise (02/08) et Saint-Trond (17/08). L'objectif des Loups ? Se maintenir sans trop de stress. "Ce serait déjà incroyable de vivre une saison tranquille, sans craindre de descendre. Finir entre la 10e et la 12e place, ce serait magnifique", estime Frédéric Taquin.