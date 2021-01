Lampard est conscient de la menace, il réclame du temps

La nouvelle défaite des Blues, contre Manchester City cette fois, pourrait sonner le glas de l'entraîneur anglais des Blues.

Après la défaite de Chelsea face à Manchester City (1-3) en Premier League dimanche, l'entraîneur des Blues Frank Lampard se retrouve annoncé sur la sellette. Conscient de cette situation, le technicien anglais a réclamé de la patience devant les médias.

"On ne se construit que par le combat et le caractère. Je suis le premier à devoir continuer à me battre. Les attentes sont différentes cette année, car les gens parlent de combien d'argent nous avons dépensé. On en a dépensé beaucoup mais la réalité est que les joueurs sont jeunes et n'ont pas joué ensemble. (...) J'ai joué ici pendant longtemps, donc je comprends le club, et si vous perdez quatre matchs dans un court laps de temps, les gens se posent des questions. Je suis dans le vrai quand je dis que reconstruire prend du temps, et je parle aussi au nom des autres managers. Je me souviens que Pep Guardiola l'a vécu aussi lors de sa première année avec Manchester City, et maintenant nous connaissons leur histoire", a commenté le coach du club londonien.

Pour rappel, le nom de Thomas Tuchel, récemment licencié par le Paris Saint-Germain, revient avec insistance à Chelsea pour éventuellement succèder à Lampard.