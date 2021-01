Officiel : Kevin Vandendriessche va changer de KV

C'est officiel : Kevin Vandendriessche, fidèle ostendais, quittera le KVO pour le KVK l'été prochain.

Kevin Vandendriessche (31 ans), en fin de contrat en juin prochain, va quitter gratuitement le KV Ostende et rejoindre le KV Courtrai. Le KVK a officialisé la nouvelle ce vendredi. Vandendriessche avait rejoint Ostende en 2015 en provenance de l'Excel Mouscron et a jusqu'ici disputé 198 matchs avec le KVO, inscrivant 12 buts et délivrant 13 passes décisives.