Avant la Juve, l'Inter et Romelu Lukaku loupent le coche à Rome

Une semaine avant de recevoir la Juventus, l'Inter Milan a laissé filer deux points sur la pelouse de la Roma (2-2). Tout profit pour l'AC Milan qui augmente son avance sur ses deux premiers poursuivants.

C'était le choc du week-end en Serie A entre la Roma, troisième et l'Inter et il a tenu ses promesses. Les Milanais se sont créé les premières opportunités, via Lautaro Martinez et Romelu Lukaku, tous les deux tenus en échec par un excellent Pau Lopez.

😱 | Quel arrêt incroyable de Pau Lopez pour priver Lukaku du but d'ouverture ! ❌#RomaInter pic.twitter.com/heQ9H1AW9X — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 10, 2021

Mais c'est bien la Roma, sur sa pelouse, qui a pris le contrôle des opérations dès l'entame du match. Et les initiatives romaines ont été récompensées après seulement 17 minutes de jeu. Une frappe déviée de Lorenzo Pellegrini clouait Hamir Handanovic sur place et offrait un avantage mérité aux Giallorossi.

Être rapidement menés, une mauvaise habitude pour les hommes d'Antonio Conte qui ont timidement réagi avant le repos, sans vraiment parvenir à inquiéter à nouveau le portier romain.

La réaction milanaise, suivie de l'égalisation romaine

Au retour des vestiaires, en revanche, la pression milanaise s'est intensifiée. Lauraro Martinez, idéalement servi par Lukaku, loupait le coche, mais ce n'était que partie remise. C'est finalement Milan Skriniar qui a égalisé, à l'heure de jeu, de la tête. Le match avait tourné, l'Inter a continué sa marche en avant et Achraf Hakimi a planté le deuxième de la foulée. D'une frappe surpuissante.

Mais l'Inter a oublié d'enfoncer le clou et la Roma y a cru jusqu'au bout. Le but égalisateur est venu d'une tête de Gianluca Mancini, à cinq minutes du terme. De nouvelles unités perdues pour l'Inter, qui a désormais trois points de retard sur l'AC Milan, une semaine avant de recevoir la Juventus.