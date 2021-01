🎥 FA Cup : Tottenham et Alderweireld ne laissent aucune chance au club amateur de Marine FC

Tottenham a mis fin au beau parcours du Marine FC en FA Cup. Le club de D8 anglaise a été éliminé dans son petit stade face à l'ogre de Premier League sur le score de 0-5. Le club amateur voit son magnifique parcours s'arrêter au 3e tour de la Coupe d'Angleterre.

Après 37 minutes de jeu, le score affichait déjà 0-4 grâce à un triplé de Carlos Vinicius (24e, 30e, 37e) et un magnifique coup-franc de Lucas Moura (32e).

En seconde période, Alfie Devine (16 ans) inscrivait son premier but en pro et fixait le score final de la rencontre à 0-5. Malgré ce score lourd, le Marine FC n'oubliera pas cette opposition qui restera sans doute dans l'histoire du club. A noter que chez les Spurs, Toby Alderweireld a joué les 45 premières minutes avant de céder sa place à la mi-temps.

