Une belle victoire contre Charleroi, mais de l'autocritique à Ostende

Trois buts marqués et une victoire pour débuter l'année? Ça ne suffit pas totalement au bonheur d'Andrw Hjulsager qui estime le KVO n'aurait jamais dû trembler dans la dernière demi-heure.

Le KV Ostende s'est offert le scalp du Sporting de Charleroi, samedi soir, au terme d'un duel pétillant et indécis. Avec un joli but au passage pour Andrew Hjulsager.

"Manque de concentration"

Et si le KVO a fait le match qu'il fallait pour entamer 2021 de la meilleure des manières, le buteur danois se montrait critique, samedi soir, à l'issue de la rencontre. "On a laissé Charleroi revenir trop facilement et trop vite à 3-2", regrette-t-il.

"Je pense que c'est un manque de concentration. On pensait que le match était plié à ce moment-là et, de la sorte, on s'est mis en difficulté et on s'est fait peur" estime le latéral ostendais. Ca n'a finalement pas porté à conséquence pour le KVO, qui empoche sa première victoire de l'année et qui, avec un bilan de 12 points sur 15, s'est rapproché du top 4.