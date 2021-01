Bas Dost n'est pas venu à Bruges pour rigoler: "Je suis là pour marquer des buts"

Durant des mois, Bruges a cherché son attaquant de pointe. Bas Dost est arrivé, il a posé ses valises à Bruges et a laissé sa carte de visite à toutes les équipes de Pro League.

Bas Dost est venu pour marquer des buts et il ne s'en cache pas. Comme il l'avait fait avec Wolfsburg, Francfort ou le Sporting Lisbonne, le Hollandais a marqué dès son premier match. "Si ma volée va dans la tribune ou quitte le stade, peut-être que j'aurais eu un autre discours", a déclaré le Hollandais, d'un cynisme étonnant.

"Quand on joue une première rencontre, on a toujours un peu plus de motivation. Je voulais être plus concentré, c'est normal. J'ai besoin de marquer des buts, c'est pour cela que je suis ici. Peu importe l'âge, que ce soit à 18 ans ou à 31 ans. Sur cette action, le centre de Charles était absolument parfait".

Mais Dost n'a pas fait que marquer un but, il a aussi participé au jeu, a créé des occasions, a joué simple et a su garder la balle quand il le fallait. Il aurait même pu marquer un deuxième but. "Je ne suis pas passé loin sur un excellent centre de Lang. On se cherche encore un peu mais à l'entraînement, on communique beaucoup. Tout le monde essaie de comprendre mon jeu. C'est très positif pour la suite."

La suite, elle devrait être belle pour l'attaquant hollandais qui en une mi-temps a laissé sa carte de visite. il faudra maintenant avoir le même impact dans la durée.