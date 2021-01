Le groupe du RSCA : avec Vlap et le nouveau portier, sans Bundu

Anderlecht se déplace ce vendredi à Eupen, et Vincent Kompany a fait ses choix suite à quelques absences.

Ainsi, en l'absence d'Albert Sambi Lokonga, et alors qu'Adrien Trebel n'est pas encore rétabli et prêt à jouer, Vincent Kompany a décidé de sélectionner Marco Kana, Kristian Arnstad et Michel Vlap. Mario Stroeykens est également présent, toujours à la recherche de ses premières minutes avec l'équipe A.

En attaque, on notera l'absence de Mustapha Bundu. Landry Dimata et Mohamed Dauda sont bien présents.