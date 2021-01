La neige est arrivée à la côté belge mais Ostende-Courtrai devrait avoir lieu

La neige était attendue du côté de la Côte, et cela donne de belles images à Ostende, mais beaucoup d'observateurs pensaient que le match du KVO serait annulé aujourd'hui.

En raison des fortes chutes de neige, lon ne savait pas si le match entre Ostende et Courtrai aurait lieu. Compte tenu du calendrier chargé, reporter le match n'aurait arrangé personne. En attendant, la décision finale a été prise par monsieur Alen et le jeu débutera à 16h15. Ostende fait tout son possible pour que le terrain soit dégagé au plus vite.