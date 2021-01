Retour gagnant pour Nany Dimata: "Très content, pour moi et pour Francis"

Près de deux mois après sa dernière apparition, Nany Dimata a retrouvé une pelouse de Pro League, mardi soir, contre Charleroi et il en a profité pour se mettre en évidence.

S'il avait été titulaire, et décisif, lors des trois premiers matchs de la saison, Nany Dimata a ensuite vu son temps de jeu diminuer en flèche. L'avènement de Lukas Nmecha et une blessure au genou, qui l'a écarté des terrains plusieurs semaines, n'ont pas joué en sa faveur.

Mais Nany Dimata, qui n'avait plus joué en championnat depuis la réception du Standard fin novembre, a enfin reçu sa chance mardi soir. "Et c'est clair que ça fait du bien", sourit-il. "Pour un joueur, il n'y a qu'une place qui compte: c'est sur le terrain", insiste-t-il.

Premier assist de la saison

Et l'attaquant du Sporting en a, en plus, profité pour distiller son premier assist de la saison, cinq mois après avoir inscrit ses deux premiers buts. "Je suis très content. Pour moi, mais aussi pour Francis Amuzu, ça faisait un moment qu'il attendait ça et je suis ravi d'avoir pu lui offrir ce but."

Reste à voir si cette montée convaincante permettra à Landry Dimata de gratter encore du temps de jeu, dans un secteur offensif anderlechtois qui compte un atout supplémentaire avec l'arrivée d'Abdoulay Diaby...