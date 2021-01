Waasland, puis Mouscron : un programme facile pour Anderlecht ? "Non, non et non !"

Après une victoire très importante contre un concurrent au top 4, Anderlecht reçoit Waasland-Beveren et va à Mouscron. Soit deux équipes de queue de classement.

Mais Vincent Kompany est catégorique quand on lui demande si à ses yeux, le programme à venir doit être l'occasion d'engranger des points car il serait "plus facile" : "Non, non et non ! Genk, Charleroi, Mouscron, Waasland, c'est pareil pour nous", affirme-t-il. "C'est vraiment la pire chose possible à se dire pour ces joueurs. L'enchaînement des matchs fait que je compte sur notre staff médical et notre head of performance pour que tout le monde soit affûté et prêt pour ces rencontres qui s'enchaînent".

Pour le coach du RSCA, il n'y a pas place pour la prétention actuellement au Parc Astrid. "Fut un temps où il y avait plusieurs Souliers d'Or sur la pelouse à Anderlecht, où l'équipe était tellement supérieure à tout le monde que la réussite était normale, et qu'on pouvait parfois se relâcher un peu. Là, il y a du talent, mais pas encore la même qualité, car elle s'acquiert en travaillant", insiste Kompany. "Ce que je veux voir, c'est de l'intensité, de l'éthique de travail et de l'humilité. Je martèle ces points chaque fois et c'est déterminant".