Will Still aurait pu suivre Losada en MLS : "Mon instinct m'a dit de rester au Beerschot"

Le Brabançon est le plus jeune entraîneur principal de l'histoire de la Pro League, mais aussi aussi le plus jeune T1 de D1 en fonction sur le Vieux Continent.

Will Still est devenu le plus jeune T1 de l’histoire de la Pro League en succédant à Hernan Losada à la tête du Beerschot à seulement 28 ans. "Recevoir une chance pareille est un grand honneur. L'âge ve veut rien dire, ce n'est qu’un chiffre", a déclaré le nouveau coach des Rats lors de sa présentation. "Certes, il est vrai que je suis jeune mais je suis dans le football professionnel depuis 7 ans et j'ai déjà travaillé dans de grands clubs où j'ai beaucoup appris de coachs comme Yannick Ferrera, Stijn Vreven, Fred Vanderbiest et Hernan Losada. L'expérience est là et j'ai le soutien du personnel technique ici", a souligné le Brabançon qui aurait pu suivre l'Argentin à DC United, en tant qu’assistant.

Still a finalement choisi d'être le nouveau T1 du club anversois. "Hernan m'a demandé de l'accompagner, mais mon instinct m'a dit de rester au Beerschot car il y a un bon projet en place et que c'est le bon moment pour le mener à bien. C'était le bon choix, je pense", a-t-il ajouté.

Le Beerschot va devoir se relever après son 2 sur 21. "Le début de saison a été excellent. Maintenant, il faut prendre des points. Un objectif à atteindre imposé par la direction ? Non, les ambitions restent les mêmes qu'au début de cette saison : faire du Beerschot une équipe stable de première division", a conclu Still.