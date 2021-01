Bubacarr Sanneh plus que jamais proche d'un retour au Danemark

Anderlecht devrait enfin offrir une porte de sortie à sa recrue à 8 millions, Bubacarr Sanneh : le défenseur gambien devrait être prêté dans les jours à venir à Aarhus, au Danemark.

La cote de Bubacarr Sanneh au Danemark est restée haute : l'ancien défenseur central de Midtjylland y était une valeur sûre, ce qui avait poussé Marc Coucke à faire le forcing pour le transférer contre 8 millions d'euros. Deux ans plus tard, l'histoire n'est plus la même : la valeur de Sanneh est tombée à ... 800.000 euros selon Transfermarkt et le Gambien et l'un des plus gros flops de l'histoire du RSCA.

Peter Verbeke aurait cependant trouvé une porte de sortie à Sanneh : dans les heures ou jours à venir, le défenseur central, actuellement dans le noyau B, devrait être officiellement prêté au club d'Aarhus. Il s'agirait d'un prêt sans option d'achat, dans l'espoir que la valeur de Bubacarr Sanneh retrouve ses sensations au Danemark et voie sa valeur augmenter, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2023 à Anderlecht.