Hugo Siquet : "Cette quatrième place nous donne une bouffée d'air"

Ce dimanche soir, le Standard a pris la mesure de Charleroi (3-2) lors du choc wallon qui se disputait à Sclessin.

Le Standard vient de glaner son quatrième match de suite avec cette victoire contre Charleroi. Hugo Siquet, de retour dans le onze liégeois, a livré une très belle prestation. "J'essaie de m'adapter et d'aider l'équipe malgré quelques erreurs. Je dois être encore plus solide dans les duels mais ça viendra avec le temps. Je vais m'adapter à la première division. Nous avons joué en équipe et les joueurs sont libérés. Il faut dire que coach parle beaucoup avec tout le monde. Cela nous met à l'aise et ça se remarque sur le terrain", a souligné le back droit au micro d'Eleven Sports.

Le choc wallon est un match spécial et ô combien important pour les supporters. "Quand on est un enfant du club, on a à coeur de disputer des matchs comme ça. Nous avons su souffrir quand il fallait et ça a payé", a précisé le Rouche qui voit son équipe se hisser à la 4ème place du classement. "Cette quatrième place nous donne une bouffée d'air. On monte dans le top 4 mais ça ne veut rien dire, un programme très chargé nous attend et il faudra répondre présent. Si on élève le niveau, on peut faire de belles choses ces prochaines semaines", a conclu Hugo Siquet.