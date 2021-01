Simao félicite son groupe: "Nous avons fait ce que nous devions faire pour gagner"

En l'emportant à STVV, Mouscron s'est donné de l'air, au terme d'une prestation que le Portugais a apprécié.

Les résultats des rencontres du milieu de semaine n'étaient pas favorables à Mouscron, mais dès ce samedi les Hurlus ont retrouvé le sourire, Jorge Simao le premier.

"C'était un match important pour nous, je suis content d'avoir gagné. De plus, ce que nous avons montré était vraiment bien. Nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner et pour moi c'est le plus important. L'adversaire a eu le ballon oui, mais nous avons eu les occasions. Je suis un entraîneur qui aime avoir la balle, mais parfois quand on ne l'a pas il faut savoir quoi faire".

Ces trois points ne sortent pas Mouscron de la zone dangereuse, mais avec 24 points les Hurlus sont maintenant dans le sillage de Saint-Trond, de La Gantoise ou de Courtrai. Ou comment relancer le bas du classement.