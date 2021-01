Martin Odegaard prêt à enfin briller au sommet ?

La carrière de Martin Odegaard a débuté sur les chapeaux de roue : on attend désormais que le surdoué norvégien confirme et ce prêt à Arsenal doit l'amener à un autre niveau.

Martin Odegaard était un monstre de précocité : à 13 ans (!), il s'entraînait avec l'équipe première de son club, Stromsgodset, où il fera ses débuts professionnels dès ses 15 ans. Il est alors naturellement le plus jeune joueur de l'histoire de la Tippeligaen, et en deviendra le plus jeune buteur à 15 ans également ; la machine à hype est lancée et le Norvégien rejoindra le Real Madrid en 2015 après avoir été courtisé par toute l'Europe.

Arrivé pour jouer avec la Castilla, Odegaard sera lancé dans le grand bain avec une première apparition sous ... Zidane, le 23 mai 2015, devenant le plus jeune joueur du Real Madrid à évoluer en Liga. Tout semble se passer comme prévu pour le jeune garçon de 16 ans, mais la pression madrilène n'est pas faite pour un joueur de cet âge et il était évident qu'il lui faudrait des prêts pour se développer.

Des prêts réussis

Les Pays-Bas et leur championnat très offensif, moins physique que d'autres, sont l'étape idéale : Odegaard y est envoyé deux saisons de suite et confirme tout ce qu'on pense de lui, d'abord à Heerenveen mais surtout lors de sa saison 2018-2019 à Vitesse Arnhem. On l'oublie, mais le milieu offensif n'a alors que 20 ans : une saison à 12 buts et 11 passes décisives est plutôt prometteur, et il est temps de revenir en Espagne pour tenter de transposer ce niveau de jeu à la Liga.

© photonews

Encore une fois, Odegaard confirme : son prêt à la Real Sociedad d'Adnan Januzaj est une vraie réussite, et prouve que si le jeune norvégien doit encore améliorer ses statistiques et son efficacité pure, il est un réel talent. Mais la Sociedad, où Odegaard aurait pu revenir cette saison tant le Pays Basque était ravi de son passage, n'est pas un club du top et cette saison l'a prouvé - revenu à Madrid non pas par la grande porte, mais avec un statut d'espoir à confirmer, le prodige patine (7 matchs seulement).

Mikel Artera aurait promis à Martin Odegaard un statut de titulaire à Arsenal. En Premier League, le joueur du Real Madrid pourra développer son physique et pratiquer un football tout à fait différent de celui découvert aux Pays-Bas et en Espagne. Pour enfin, à 22 ans seulement, devenir le joueur qu'il est promis à être depuis son adolescence ?