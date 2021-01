Senna Miangue est positif malgré la défaite: "Nous visons encore le top 8"

Après la nouvelle défaite d'Eupen ce dimanche, Senna Miangue ne veut pas de tromper d'objectif et remet l'église au milieu du village.

Contre l'Antwerp Senna Miangue a commencé la rencontre au poste de back gauche avant de terminer dans l'axe. L'ancien joueur du Standard a analysé la rencontre de son équipe. "On a montré la bonne mentalité, surtout en deuxième période. On a eu des occasions mais on doit les finaliser. Les deux buts, ce sont deux erreurs de notre part, ils n'ont pas créé d'occasions. C'est de notre faute."

En conférence de presse, Benat San José avait parlé de fatigue. Miangue en parle aussi après le match: "C'est normal d'être fatigué mais ce n'est pas une excuse. On a joué beaucoup de matches et c'est à nous de travailler pour récupérer. Nous n'avons pas montré aujourd'hui que nous étions fatigués. Nous allons nous tourner vers le prochain match, car nous visons encore le top 8.

Cette récupération devra être rapide puisque ce samedi, c'est l'Excel Mouscron qui se déplacera au Kerhweg.