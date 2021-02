Nicolas Frutos pourrait également quitter le RSC Anderlecht !

Nicolas Frutos avait déjà refusé une offre émanant d'Argentine mais cette fois, il pourrait bien quitter Anderlecht.

Nicolas Frutos va-t-il rejoindre ... la MLS et Hernan Losada ? D'après les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, l'Argentin, adjoint de Vincent Kompany, aurait reçu une offre émanant de DC United : son compatriote Losada souhaiterait l'intégrer à son staff, maintenant que Will Still - son adjoint au Beerschot - a repris son poste au Kiel.

Affaire à suivre : rappelons que Frutos avait refusé de quitter Anderlecht pour rejoindre l'Argentine, où Independiente en avait fait un candidat pour devenir T1. Acceptera-t-il cette fois de devenir adjoint en MLS ?