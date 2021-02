Mehdi Carcela : "La Coupe reste bien évidemment un objectif"

Ce mercredi soir (19h), le RFC Seraing accueillera le Standard de Liège pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Le Standard de Liège a enregistré sa première défaite sous Mbaye Leye dimanche dernier au Club de Bruges (3-1). "On a perdu contre l'équipe la plus régulière de Belgique. Il n'y a pas de hasard si le Club est le champion en titre et le leader actuel de D1A. Mais, nous tournons le bouton et sommes déjà focus sur le match de Coupe contre Seraing et celui face à OHL samedi", a confié Mehdi Carcela.

À son arrivée, Mbaye Leye avait déclaré qu'il fallait survivre au mois de janvier. C'est chose faite avec un joli bilan de 13 sur 18 en championnat. "Nous posons notre jeu et on revoit le vrai Standard sur le terrain. Il faut continuer de la sorte", a souligné l'international marocain.

Quatrièmes de D1A avec 38 points au compteur, les Rouches ne perdent pas de vue leur objecif principal, à savoir disputer les playoffs 1, mais ils veulent également aller le plus loin possible en Coupe de Belgique. Pour son entrée en lice, le Standard affrontera Seraing. "Un match important et un derby liégeois. Ce sera un bon match car les Métallos sont bons. Notre adversaire développe un joli jeu vers l'avant. Nous allons tout faire pour l'emporter car la Coupe reste bien évidemment un objectif", a conclu Mehdi Carcela.