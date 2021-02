Laurent Jans de l'ombre à la lumière : "Cela prouve à tout le groupe que chacun peut avoir sa chance et que personne n'est indispensable"

Auteur d'une très belle prestation ponctuée d'un but contre Seraing en Coupe de Belgique, l'international luxembourgeois a bien profité du temps de jeu que son coach lui avait accordé.

Laurent Jans est revenu sur le devant de la scène après sa belle prestation en Coupe contre Seraing. "Laurent n'a pas été dans le groupe durant les premiers matchs car j'ai mis une hiérarchie en place quand je suis arrivé. Je lui ai parlé quand nous étions en stage à Knokke. Il a démontré qu'il avait envie de jouer et qu'il n'avait pas baissé les bras. Je lui avais d'ailleurs dit que j'aurais peut-être besoin de lui un jour. Contre Seraing, je me suis dit que c'était le joueur parfait pour évoluer au sein du couloir gauche. J'adore la réaction des joueurs qui ne se laissent pas faire et se donnent à fond pour mériter leur place. Il a saisi sa chance. Cela prouve à tout le groupe que chacun peut avoir sa chance et que personne n'est indispensable", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

"Moi seul pouvait le faire changer d'avis"

L'international luxembourgeois est ensuite revenu sur la discussion qu'il avait eue avec son coach. "Son discours était très honnête et très correct. Il m'a dit qu'il aurait besoin de moi et je suis content d’avoir pu lui rendre cette confiance à Seraing. Moi seul pouvait le faire changer d'avis. Je n'ai pas baissé les bras et j'ai tout donné aux entraînements car dans le foot, tout peut aller très vite", a expliqué le défenseur.

Arrivé en bord de Meuse pour être la doublure de Collins Fai, l'ancien joueur du FC Metz et de Waasland-Beveren a vu le jeune Hugo Siquet lui griller la politesse quand le Camerounais s'est blessé. "La concurrence est présente et aider à s'améliorer. Je m'entends très bien avec Hugo et ce qu'il réalise est remarquable. Si je lui donne des conseils ? Oui mais pas seulement à lui, à tous les jeunes. C’est aussi le rôle des joueurs qui ont un peu plus d’expérience. Quoiqu'il en soit, le plus important à mes yeux est de gagner même si je ne suis pas sur le terrain", a conclu Laurent Jans.