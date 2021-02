Officiel: Nicolas Frutos quitte le Sporting d'Anderlecht

Nicolas Frutos n'est plus l'adjoint de Vincent Kompany au Sporting d'Anderlecht. L'Argentin était revenu en Belgique au début de la saiso en tant que T2 de Franky Vercautere, il ne sera pas resté un an à ce poste. Il prend, comme attendu, la direction de DC United, où il sera l'adjoint de son compatriote Hernan Losada.

Et l'ancien coach du Beerschot est ravi de voir une vieille connaissance le rejoindre. "Je connais Nicolas depuis des années. Nous avons joué ensemble en Argentine, et nous avons ensuite suivi des trajectoires similaires, y compris en jouant pour le Sporting d'Anderlecht", confie Hernan Losada .

"Il était un attaquant intelligent et il a beaucoup travaillé depuis qu'il a pris sa retraite pour devenir un grand tacticien et un grand coach. Son esprit tourné vers l'attaque, et son expérience avec les jeunes seront de réelles plus-values pour notre impressionnant staff."

Welcome, @NicolasFrutos19!



The 39-year-old Argentine joins D.C. from R.S.C. Anderlecht SC, where he has served as an Assistant Coach since 2019.