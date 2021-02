📷 Un ancien Trudonnaire a commis un tacle assassin sur Lucas Ocampos

Une image tout simplement terrible... Lucas Ocampos (26 ans, 21 matchs et 4 buts en Liga cette saison) a été tout simplement découpé par le défenseur adverse, l'ancien Trudonnaire Djené Dakonam, logiquement expulsé par la VAR. Touché à la cheville, l'ancien Marseillais, en larmes, a quitté la pelouse sur une civière et risque une longue indisponibilité.

Selon le club andalou, l’Argentin ne souffrirait pas de blessure osseuse, après les tests effectués à l'hôpital Quirón Sagrado Corazón en soirée. Cependant les ligaments de la cheville pourraient être touchés.

Nasty looking left ankle injury for Sevilla’s Lucas Ocampos. Forced inversion when stepped on by opponent.

🔺Worry for at least lateral ankle sprain. Hopefully avoids fracture but is a concern.

