Mike Vanhamel déçu : "Un nul aurait été logique"

Le Beerschot voit l'Antwerp devenir l'équipe de la ville d'Anvers au terme du derby perdu.

Alors qu'on semblait se diriger vers un nul, Didier Lamkel Zé et Pieter Gerkens ont fait la différence en fin de match du côté des Rouges et Blanc : "Un nul aurait été logique, mais nous n'avons pas été assez affûtés en fin de match", confiait un Mike Vanhamel déçu au micro de Sporza.

"Nous avons trop reculé et l'avons payé cash. Ces dernières semaines, nous n'avons pas réussi à créer beaucoup d'opportunités et aujourd'hui, c'était pareil. Il en va de même pour nos corners et nos coup-francs, nous devrions faire beaucoup mieux", analysait le portier du Beerschot.

Les Rats doivent désormais se tourner vers la double confrontation qui les attend face à Malines, en coupe puis en championnat.