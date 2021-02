Ronald Koeman a retrouvé le vrai Messi: "On aura besoin d'un grand Leo"

Cette semaine, c'est le PSG qui sera au programme du FC Barcelone.

La victoire sans appel face à Alavés (5-1) samedi soir lors de la 23eme journée de Liga tombe à pic pour le FC Barcelone qui a fait le plein de confiance avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG.

Les joueurs de Ronald Koeman se sont rassurés après la défaite en Coupe du Roi contre le FC Séville cette semaine (0-2). "Nous sommes dans un bon moment. L'équipe se crée beaucoup d'occasions, on s'améliore dans beaucoup d'aspects du jeu. Le PSG est une grande équipe, mais ce 8e de finale me paraît assez équilibré. On va l'affronter avec beaucoup d'enthousiasme et on sait qu'on a besoin de se sentir bien pour passer. Physiquement, je ne peux pas dire que l'on arrive à ce match avec la meilleure forme de la saison, parce qu'il nous manque pas mal de joueurs, mais si j'avais eu tous mes joueurs disponibles, oui, ce serait le meilleur moment de la saison", a expliqué le coach blaugrana après de commenter la performance de Lionel Messi:

"Leo est un joueur décisif depuis de nombreuses années. Il est très investi, très content, il devient très réaliste. Quand on le cherche entre les lignes, il cherche de la profondeur, tout devient plus facile. Sa vista est impressionnante. Pour aspirer à quelque chose et gagner ce match (contre le PSG), on aura besoin non seulement d'un grand Leo, mais aussi de tous les autres dans leur meilleure forme", a-t-il poursuivi.