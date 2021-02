À nouveau décisif, Erling Haland confie avoir été motivé par Kylian Mbappé

Le Norvégien a été l'auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire du Borussia Dortmund au FC Séville (2-3) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Le Borussia Dortmund a pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. "Pour être honnête, je pense qu'on avait peut-être plus de motivation et de passion ce soir, en tout cas nous étions plus dans le bon sens. C'est très bon d'avoir marqué trois buts à l'extérieur. Nous avions parlé entre nous ces derniers jours, nous avions un bon plan de match, Edin Terzic (le coach du BvB) a bien fait les choses", a expliqué Erling Haland dans des propos relayés par DAZN.

"Maintenant il faut qu'on récupère vite et qu'on rentre avec cet état d'esprit positif en Bundesliga. En deuxième période nous avons essayé de tenir le score mais nous avons encaissé un but. Les gars ont cherché à défendre notre but et je suis fier d'avoir gagné ce match", a souligné le Norvégien avant de confier que la prestation et le triplé de Kylian Mbappé la veille avec le PSG face au Barça (1-4) l'avaient inspiré.

"J'ai vu le match de Mbappé hier, il a marqué trois jolis buts et ça a été une source de motivation, un coup de boost pour moi, merci à lui ! C'était une bonne soirée", a conclu Haland.