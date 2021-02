🎥 La carrière diabolique d'Enzo Scifo en images

Un hommage mérité pour un joueur qui a écrire de belles pages de l'histoire du football noir-jaune-rouge. Considéré comme l'un des plus talentueux footballeurs belges de l'histoire, le Louviérois a d'abord beaucoup gagné en club: quadruple champion de Belgique et finaliste de la Coupe de l'UEFA avec Anderlecht, champion de France avec Monaco, vainqueur de la Coppa Italia avec le Torino...

Mais il a aussi construit une partie de sa légende avec les Diables Rouges: du haut de ses 84 caps et de ses 19 buts, Enzo Scifo a participé à un Euro (en 1984) et quatre Coupes du monde (de 1986 à 1998). Avec une quatrième place, au Mexique, comme meilleur résultat, même si c'est probablement en 1990, en Italie, qu'il était au sommet de son art. Jusqu'à cette cruelle volée de David Platt...

55 years today, 5 reasons why he is in our 125y Icons Team. Happy Birthday, Enzo Scifo! 🇧🇪 pic.twitter.com/pAP2GRbPBl