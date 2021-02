Steven Gerrard : "C'était vraiment un match de folie !"

Les Glasgow Rangers se sont imposés à l'Antwerp au terme d'un match de folie.

Le coach des Rangers, Steven Gerrard, ne le cachait pas : "C'était vraiment un match de folie, surtout les 10 dernières minutes. Ca pouvait partir dans n'importe quel sens et en tant qu'entraîneur, vous ne pouvez faire que subir", déclare-t-il après la victoire spectaculaire (3-4) à l'Antwerp.

"J'ai demandé à mes joueurs de donner plus après la pause et ils l'ont fait. Nous savions que nous affrontions un adversaire solide, l'Antwerp l'a prouvé", ajoute Gerrard. "Maintenant, il faudra finir le travail et se qualifier. J'ai vu des points positifs mais aussi des points à améliorer : mettre 4 buts, c'est bien, mais si vous en prenez trois, un peu moins. Il faudra hausser le niveau de jeu la semaine prochaine".