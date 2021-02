Ligue 1: le RC Lens grimpe dans le top 5

En attendant les leaders, Lens et Metz ont fait les bonnes opérations de l'après-midi en Ligue 1.

Le Racing Club de Lens retrouve le goût de la victoire en Ligue 1. Privé de succès depuis le 30 janvier dernier, les Nordistes ont mis fin à leur mauvaise série à l'occasion de la réception de Dijon. Seko Fofana avait ouvert le score à la demi-heure, mais c'est à l'heure de jeu que s'est jouée la rencontre. Banza a répondu à l'égalisation de Masinga et l'exclusion de Kamara, à 20 minutes du terme, scellé le sort de la rencontre (2-1).

Lens grappille et en profite pour s'installer dans le top 5 (40 points). L'autre bénéficiaire de l'après-midi est le FC Metz vainqueur à Nice et désormais sixième (1-2). Dans le bas de classement, victoire précieuse de Nîmes qui a dompté Bordeaux (2-0) et qui repousse la lanterne rouge, Dijon, à six points. Match nul et vierge, en revanche entre Strasbourg, 15e, et Angers, 10e.