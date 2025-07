Pas de Pro League à la télé : Genk, le premier club à trouver un compromis pour ses supporters

La première journée de la Jupiler Pro League ne sera pas diffusée à la télévision, mais uniquement via l'application DAZN. Pour pallier cette situation, le Racing Genk a décidé de faciliter l'accès à son premier match en proposant une solution concrète à ses supporters.

Faute d'accord avec les différents opérateurs, la première journée de la Jupiler Pro League ne sera pas retransmise à la télévision, mais uniquement via l'application DAZN.

Une situation qui a suscité de vives réactions et provoqué une grande frustration chez les supporters. Beaucoup n'ont pas les moyens de s'offrir un abonnement supplémentaire en plus des chaînes classiques, tandis que les personnes plus âgées ne disposent pas toujours des outils ou des connaissances nécessaires pour créer un compte et suivre la procédure d'abonnement.

Conscients du malaise, les clubs de Pro League commencent à réagir. Le Racing Genk est le premier à proposer un compromis concret à ses supporters.

Un écran géant à Genk pour la reprise de la Jupiler Pro League

Dimanche prochain, à l'occasion du déplacement au Club de Bruges, le club limbourgeois ouvrira une fan zone. L'entrée sera gratuite et le match y sera diffusé sur grand écran.

Genk disputera trois de ses quatre premiers matchs à l'extérieur. DAZN a donné son feu vert pour la retransmission du premier match sur écran géant, mais il reste à voir si cela sera possible pour les suivants, en l’absence d’accord avec les diffuseurs traditionnels. D'autres clubs pourraient emboîter le pas si la situation ne se débloque pas rapidement.

Il y a quelques jours, le COO de DAZN Jan Mosselmans déclarait. "Nous voulons que le football belge soit accessible au plus grand nombre. Mais pour toute diffusion publique, un accord doit être conclu avec le détenteur des droits. Ce n’est pas permis n’importe où, comme dans des cafés, par exemple. En ce qui concerne la première journée, tous les clubs qui jouent leur premier match à l’extérieur peuvent, pour nous, installer un écran", avait-il affirmé. On verra pour la suite, donc.